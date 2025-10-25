Sabato amaro per il Futball Cava Ronco | il Mezzolara vince col poker
Brutto ko del Futball Cava Ronco, che cade 4-1 contro il Mezzolara. Prima emozione subito dopo il calcio d’inizio: sugli sviluppi di un corner battuto da Magnani, la rovesciata di Pascucci si infrange sulla traversa. Al 3’ Carroli abbassa la saracinesca respingendo il tiro da pochi passi di. 🔗 Leggi su Forlitoday.it
Leggi anche questi approfondimenti
? Due anticipi oggi in #Eccellenza: sabato amaro per il #Legnano, nessun vincitore tra #Saronno e #Solbiatese - facebook.com Vai su Facebook
Sabato amaro per il Futball Cava Ronco: il Mezzolara vince col poker - Prima emozione subito dopo il calcio d’inizio: sugli sviluppi di un corner battuto da Magnani, la rovesciata di Pascucci si infrange ... Segnala forlitoday.it
Un gol per tempo e la Comacchiese si perde nella Cava (Ronco) - Un risultato che lascia inevitabilmente l’amaro in bocca alla formazione di Candeloro, sostenuta anche in ... Secondo msn.com