Sabato amaro per il Futball Cava Ronco | il Mezzolara vince col poker

Forlitoday.it | 25 ott 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Brutto ko del Futball Cava Ronco, che cade 4-1 contro il Mezzolara. Prima emozione subito dopo il calcio d’inizio: sugli sviluppi di un corner battuto da Magnani, la rovesciata di Pascucci si infrange sulla traversa. Al 3’ Carroli abbassa la saracinesca respingendo il tiro da pochi passi di. 🔗 Leggi su Forlitoday.it

