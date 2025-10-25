Sabato 25 ottobre in diretta su Rai Sport | sci da Soelden motori da Monza e volley da Novara

In vista del weekend, Sabato 25 Ottobre 2025, Digital-News.it vi presenta la programmazione sportiva della Rai. Sui canali Rai e su Rai Sport HD (canale 58 del digitale terrestre, sul satellite 227 Sky, 21 Tivùsat) ampio spazio agli eventi sportivi nazionali e internazionali, con dirette, notiziari, rubriche e approfondimenti. Lo sport resta un pilastro della Rai, con una copertura che va dalle. 🔗 Leggi su Digital-news.it © Digital-news.it - Sabato 25 ottobre in diretta su Rai Sport: sci da Soelden, motori da Monza e volley da Novara

News recenti che potrebbero piacerti

Sabato 25 ottobre 2025, alle ore 16:00, la professoressa presenterà i suoi libri: Ferite Digitali: Responsabilità condivise per una società più umana e consapevole; Dove finisce il dolore.LEGGI QUI: https://www.varesenews.it/2025/10/due-libri-di-maria-pia-ciroll - facebook.com Vai su Facebook

Mondiali ciclismo su pista 2025 oggi: orari 25 ottobre, tv, programma, streaming, italiani in gara - Sabato 25 ottobre i Mondiali di ciclismo 2025 su pista vivranno la loro quarta e penultima giornata. Si legge su oasport.it

Bar Centrale: sabato 25 ottobre Elisa Isoardi in diretta da Triora, il “paese delle streghe”, su Rai 1 - 00 su Rai 1 Elisa Isoardi torna con Bar Centrale, in diretta da Triora, il “paese delle streghe”, tra storie, attualità e voci d’Italia. Riporta lifestyleblog.it

Quando MotoGP e F1 oggi (25 ottobre): orari qualifiche e Sprint, streaming, programma TV8 e Sky - Sabato 25 ottobre prosegue il lungo weekend riservato ai motori, per la gioia di tutti gli appassionati che potranno gustarsi un fine settimana ... Scrive oasport.it