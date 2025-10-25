Il giornalista Sandro Sabatini ha analizzato la partita tra il Milan e il Pisa soffermandosi in particolare su Bartesaghi e Leao. Ecco un estratto da Calciomercato.com. 🔗 Leggi su Pianetamilan.it

© Pianetamilan.it - Sabatini elogia Bartesaghi: “Occhio a questo ragazzino. Leao e il feeling con Allegri …”