Sa tenergli testa Chi è Chiara Patriarca la futura moglie di Cacciari Per la prima volta Massimo decide di condividere la casa con una donna

Discreta, lontana dai riflettori e poco presente sui social. Chiara Patriarca, 52 anni, triestina di nascita e milanese d’adozione, è la futura moglie di Massimo Cacciari, 81 anni, filosofo ed ex sindaco di Venezia. Una relazione mantenuta sempre nel riserbo, come nello stile di entrambi, che ora si prepara a diventare ufficiale. La notizia del matrimonio è emersa dalle pubblicazioni affisse agli albi comunali di Venezia e Milano, dove si leggono i dati dei futuri sposi: «Sposo: Massimo Cacciari, nato a Venezia il 5 giugno 1944, residente a Venezia. Sposa: Chiara Patriarca, nata a Trieste il 30 settembre 1973, residente a Milano». 🔗 Leggi su Open.online