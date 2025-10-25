Ryanair investe su Pisa Inverno con 37 rotte e 8 aeromobili ’basati’

Ryanair ha lanciato il suo operativo invernale 2025 per l’Aeroporto Internazionale di Pisa ’Galileo Galilei’ con 37 rotte in totale, incluse 2 nuove entusiasmanti rotte invernali per Amman e Varsavia, oltre all’aumento delle frequenze settimanali su popolari rotte esistenti tra cui Dublino, Madrid, Marrakech, e Tirana. Il piano sarà operato dagli 8 aerei basati a Pisa, che rappresentano un investimento di 800 milioni di dollari e sostengono oltre 3.600 posti di lavoro nella regione, favorendo al contempo la connettività e il turismo in entrata in città e in tutta la Regione durante tutto l’anno. 🔗 Leggi su Quotidiano.net © Quotidiano.net - Ryanair investe su Pisa. Inverno con 37 rotte e 8 aeromobili ’basati’

