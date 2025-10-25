Russia il relitto del traghetto Estonia affondato nel ' 94 base segreta per spiare la Nato nel Mar Baltico
Mosca avrebbe utilizzato il relitto della nave traghetto Estonia, affondata nel 1994, come base per attività di spionaggio. Si tratta di una complessa strategia russa sui mari, come. 🔗 Leggi su Ilmessaggero.it
