Russell si traveste da tifoso | va in tribuna mascherato per le FP1 a Città del Messico

Lasciato il volante della sua Mercedes a Vesti, il britannico ha deciso di supportare il rookie direttamente dagli spalti dell’Hermanos Rodriguez. 🔗 Leggi su Gazzetta.it © Gazzetta.it - Russell si traveste da tifoso: va in tribuna mascherato per le FP1 a Città del Messico

News recenti che potrebbero piacerti

Zucchero Fornaciari. . Arena di Verona 7/12 Fin da ragazzo ho sempre preferito suonare nelle feste comandate. Allora per sbarcare il lunario, ora per un senso di gratitudine E ieri sera festa grande in Arena insieme a voi e agli amici Russell Crowe e Francesc - facebook.com Vai su Facebook

Russell si traveste da tifoso: va in tribuna mascherato per le FP1 a Città del Messico - Lasciato il volante della sua Mercedes a Vesti, il britannico ha deciso di supportare il rookie direttamente dagli spalti dell’Hermanos Rodriguez ... Si legge su gazzetta.it

Russell uomo mascherato: in macchina c’è Vesti, lui si gode le FP1 in tribuna - L'inglese si è 'infiltrato' tra i tifosi durante il turno di prove libere che lo vedeva 'a riposo' e ha condiviso tutto sui social ... Come scrive formulapassion.it