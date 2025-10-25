Russell si intrufola sugli spalti per il GP del Messico è irriconoscibile | fermato dalla sicurezza

Russell ha osservato le prove libere del GP Messico dalla tribuna con un travestimento bizzarro: nessuno ha capito chi si nascondeva sotto la maschera verde. 🔗 Leggi su Fanpage.it

Scopri altri approfondimenti

Russell si intrufola sugli spalti per il GP del Messico, è irriconoscibile: fermato dalla sicurezza - Russell ha osservato le prove libere del GP Messico dalla tribuna con un travestimento bizzarro: nessuno ha capito chi si nascondeva sotto la maschera ... fanpage.it scrive

Russell uomo mascherato: in macchina c’è Vesti, lui si gode le FP1 in tribuna - L'inglese si è 'infiltrato' tra i tifosi durante il turno di prove libere che lo vedeva 'a riposo' e ha condiviso tutto sui social ... Scrive formulapassion.it