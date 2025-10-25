Rugby Rovigo e Valorugby restano in testa alla Serie A Élite a punteggio pieno

Negli anticipi della terza giornata della regular season della Serie A Élite 2025-2026 di rugby si registrano tre vittorie con bonus, che proiettano Rovigo e Valorugby in coabitazione in vetta alla classifica a punteggio pieno e le Fiamme Oro al terzo posto a -1 dalla coppia di testa. Doppio bonus per il Petrarca, sconfitto e scavalcato dai cremisi ed ora a -3 dalla vetta, bonus difensivo per il Vicenza, battuto di misura dai campioni d’Italia in carica. Nel big match di giornata le Fiamme Oro piegano il Petrarca per 34-31 dopo aver chiuso il primo tempo in vantaggio per 19-10 ed essere giunti al 65? sul 34-17, prima di rischiare qualcosa di troppo nel finale e concedere così due punti agli avversari. 🔗 Leggi su Oasport.it © Oasport.it - Rugby, Rovigo e Valorugby restano in testa alla Serie A Élite a punteggio pieno

