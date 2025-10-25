Rugby il pratese Cesare Zucconi esordisce con Biella in Serie A Elite
Prato, 25 ottobre 2025 - Aveva esordito in Serie A Elite nella passata stagione, sotto le insegne della Lazio. E nei giorni scorsi, Cesare Zucconi ha iniziato il suo secondo campionato nella massima divisione rugbistica nazionale, con una nuova maglia: il ventunenne di Prato, cresciuto nel Gispi prima e nei Cavalieri Union poi, ha giocato le sue prime partite con il Biella neopromosso. La scorsa settimana ha peraltro realizzato una meta nel match di campionato perso contro i vice-campioni d'Italia del Viadana. Zucconi, che è stato più volte convocato con l'Italia U20, è stato uno dei protagonisti della “cavalcata” dei Cavalieri di Alberto Chiesa nella Serie A 202324, conclusasi con la conquista dei playoff e con la vittoria nella semifinale d'andata contro il CUS Torino. 🔗 Leggi su Lanazione.it
