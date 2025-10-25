rugby edoardo gori ambasciatore federale per la fao

Prato, 25 ottobre 2025 – Ha lasciato il rugby lo scorso anno, dopo oltre tre lustri da professionista ad alti livelli. Ma il cordone ombelicale con la palla ovale non si è mai staccato, per Edoardo Gori: l'ex-rugbista pratese ha rappresentato la Federazione Italiana Rugby a Roma, pochi giorni fa, nella cerimonia che celebrava l'ingresso della FIR nella comunità dei Campioni dell’Organizzazione delle Nazioni Unite per l’Alimentazione e l’Agricoltura (FAO) “FAO Champions”. Ugo era parte della delegazione azzurra completata da Sara Barattin, Lucia Gai, Giordana Duca ed Elena Errichiello che insieme ad alcuni atleti del Centro di Formazione Permanente di Roma hanno incontrato oltre 800 studenti delle scuole del territorio, prendendo parte anche a uno show cooking insieme allo chef Alessandro Borghese. 🔗 Leggi su Lanazione.it

