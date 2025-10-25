Rugby dopo la sconfitta dell' esordio il Romagna RFC va in Veneto alla ricerca del riscatto

Dopo l’esordio casalingo con il Valpolicella, il Romagna RFC è atteso dalla prima trasferta della stagione: domenica i galletti del rugby saranno ospiti del Feltre per il secondo turno di campionato. La stagione è iniziata in salita per i romagnoli, incappati in una sconfitta di misura per 33-35. 🔗 Leggi su Cesenatoday.it