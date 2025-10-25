Rugby Benetton Treviso e Zebre Parma vanno ko nell’URC

Si sta disputando la quinta giornata dell’United Rugby Championship e questo pomeriggio sono scese in campo in contemporanea sia la Benetton Treviso sia le Zebre Parma. I veneti ospitavano a Monigo gli Stormers primi della classe, mentre la franchigia federale era impegnata sul difficilissimo campo del Leinster, con i dubliners che però hanno iniziato male la stagione. Ecco come è andata. Avvio complicato per la Benetton Treviso, con gli Stormers subito pericolosi e al 6’ la sblocca Sazi Sandi che firma lo 0-5. Cerca una reazione la squadra di casa e al 15’ trova una punizione che Jacob Umaga può piazzare per il 3-5. 🔗 Leggi su Oasport.it © Oasport.it - Rugby, Benetton Treviso e Zebre Parma vanno ko nell’URC

