Ruben Amorim si apre sul futuro di Harry Maguire al Man United
Abbiamo tradotto per voi questo articolo: L’allenatore del Manchester United Rúben Amorim ha rivelato di non essere preoccupato per la situazione contrattuale di Harry Maguire e di concentrarsi sulle prossime partite. Il difensore sarà in scadenza di contratto a fine stagione e il Manchester United deve ancora prendere una decisione concreta sul suo futuro. Negli ultimi mesi è stato collegato a club dell’Arabia Saudita e resta da vedere se i Red Devils sono disposti a lasciarlo andare avanti. Ruben Amorim su Harry Maguire. Amorim ha detto a Sky Sports: “Siamo davvero contenti di Harry. Non è il momento di parlarne ancora. 🔗 Leggi su Justcalcio.com
Argomenti simili trattati di recente
Roberto Mancini ha confidato ad alcuni amici di essere in lizza per sostituire Ruben Amorim sulla panchina del Manchester United. #ANSA - facebook.com Vai su Facebook
Roberto Mancini ha confidato ad alcuni amici di essere in lizza per sostituire Ruben Amorim sulla panchina del Manchester United. #ANSA https://ansa.it/sito/notizie/sport/calcio/2025/10/18/mancini-agli-amici-potrei-andare-al-manchester-united_eee8d0ae-f4 - X Vai su X
Mainoo Juve, Amorim allo scoperto sul suo futuro: si apre questo scenario in vista delle prossime sessioni di calciomercato - Mainoo Juve, Amorim parla del centrocampista: cerca di blindarlo ma ammette il malcontento per lo scarso utilizzo, i bianconeri alla finestra Un nome che stuzzica la fantasia, un talento purissimo che ... Segnala juventusnews24.com
Amorim sul futuro di Rashford: “Vedremo, ora focalizziamoci sulle partite” - Ruben Amorim non si sbilancia sul futuro di Marcus Rashford, da giorni ormai affiancato a ... Da gianlucadimarzio.com
Amorim: "Futuro? Nessuno sa se arriveranno proposte... Non volerò più in Inghilterra" - Rúben Amorim, tecnico dello Sporting, ha parlato alla vigilia della sfida contro l'Estoril: "Abbiamo festeggiato alla grande ma abbiamo altri obiettivi da raggiungere. Secondo tuttomercatoweb.com