Ruben Amorim si apre sul futuro di Harry Maguire al Man United

Justcalcio.com | 25 ott 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Abbiamo tradotto per voi questo articolo: L’allenatore del Manchester United Rúben Amorim ha rivelato di non essere preoccupato per la situazione contrattuale di Harry Maguire e di concentrarsi sulle prossime partite. Il difensore sarà in scadenza di contratto a fine stagione e il Manchester United deve ancora prendere una decisione concreta sul suo futuro. Negli ultimi mesi è stato collegato a club dell’Arabia Saudita e resta da vedere se i Red Devils sono disposti a lasciarlo andare avanti. Ruben Amorim su Harry Maguire. Amorim ha detto a Sky Sports: “Siamo davvero contenti di Harry. Non è il momento di parlarne ancora. 🔗 Leggi su Justcalcio.com

