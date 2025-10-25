Rubavano energia elettrica con dei bypassa collegati ai contatori nei guai tre messinesi

Messinatoday.it | 25 ott 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Ancora un furto di energia elettrica. A scoprirlo i carabinieri che sono intervenuti, su segnalazione, in alcuni palazzi della zona sud. In particolare, i militari - con il supporto di personale specializzato dell’azienda erogatrice del servizio di energia elettrica - hanno eseguito verifiche su. 🔗 Leggi su Messinatoday.it

