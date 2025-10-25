Rubavano energia elettrica con dei bypassa collegati ai contatori nei guai tre messinesi
Ancora un furto di energia elettrica. A scoprirlo i carabinieri che sono intervenuti, su segnalazione, in alcuni palazzi della zona sud. In particolare, i militari - con il supporto di personale specializzato dell’azienda erogatrice del servizio di energia elettrica - hanno eseguito verifiche su. 🔗 Leggi su Messinatoday.it
Altri contenuti sullo stesso argomento
QUESTO È STATO UN EVENTO POWERED BY… JAECOO 7! Altro che semplice lancio — è stata una scarica di pura energia! Mentre la Jaecoo 5 rubava la scena con il suo debutto e la Omoda 7 faceva brillare l’anteprima… lei lavorava silenziosa ma i - facebook.com Vai su Facebook
Rubavano energia elettrica a Soresina: due uomini denunciati - Soresina (Cremona), 9 luglio 2025 – Hanno manomesso i contatori della energia elettrica delle loro abitazioni, per utilizzare l’energia senza pagare nulla. Secondo ilgiorno.it
Cittaducale, rubava energia elettrica da oltre 16 anni: arrestato dai carabinieri - I Carabinieri della Stazione di Cittaducale hanno tratto in arresto un 64enne del posto, già noto alle forze dell’ordine, ritenuto responsabile dei reati di furto aggravato di energia ... Da ilmessaggero.it
Murales di Maradona a Napoli, rubavano l'energia elettrica per l'illuminazione: blitz della polizia locale - Murales dedicato a Maradona, blitz della Polizia Locale di Napoli, con le Unità Operative Avvocata e Chiaia, in collaborazione con il personale del Commissariato di Pubblica ... Come scrive msn.com