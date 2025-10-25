Rubano oltre duemila pacchi Amazon e li nascondono in un capannone | due uomini arrestati a Milano

Oltre duemila scatole con etichetta Amazon sono state rinvenute dai carabinieri all'interno di un capannone abbandonato a Rodano (Milano). I due uomini arrestati, 25 e 30 anni, sono incensurati: denunciato anche un 24enne. 🔗 Leggi su Fanpage.it

Altre letture consigliate

EcoRisveglio - Rubano cosmetici per oltre 6mila euro, in manette in due - facebook.com Vai su Facebook

Duemila pacchi Amazon rubati, due arresti nel Milanese - Duemila pacchi Amazon intercettati durante lo stoccaggio e mai arrivati ai destinatari sono il bottino di una presunta serie di furti individuata dai Carabinieri che hanno arrestato due persone ieri s ... Da msn.com