Rrahmani verso il rientro | può tornare già col Lecce

Il Napoli continua a fare i conti con l’emergenza infortuni, ma all’orizzonte spunta finalmente una buona . L'articolo proviene da ForzAzzurri.net. 🔗 Leggi su Forzazzurri.net © Forzazzurri.net - Rrahmani verso il rientro: può tornare già col Lecce

? $Napoli, Antonio $Conte punta sul rientro di $Hojlund contro l’ $Inter, Amir $Rrahmani resta in dubbio e Alex $Meret viaggia verso una maglia da titolare al posto di $MilinkovicSavic. [ @CorSport] - X Vai su X

In pochi parlano della sua assenza. Rrahmani è FONDAMENTALE negli equilibri della difesa azzurra - facebook.com Vai su Facebook

Rrahmani e Buongiorno verso il rientro, uno già sabato contro il Torino - Il Napoli torna in campo sabato contro il Torino, dove quasi sicuramente tra i titolari ci sarà di nuovo Alessandro Buongiorn ... Secondo ilnapolionline.com

Rrahmani ko in nazionale: salta Fiorentina, City a rischio. Rientra anche Elmas - I due giocatori hanno fatto già rientro alla base e ora si valutano le condizioni. Lo riporta sport.sky.it

Verso Fiorentina-Napoli, Gudmundsson e Rrahmani ko in Nazionale - I pensieri viola sono rivolti ad Albert Gudmundsson, uscito anzitempo nella sfida tra Islanda e ... Si legge su sportmediaset.mediaset.it