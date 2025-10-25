Rrahmani ora c’è una nuova data per il rientro | ecco quando tornerà

L’assenza di Amir Rrahmani ha pesato non poco nella difesa del Napoli. Senza l’apporto del difensore kosovaro, i partenopei hanno faticato non poco ad arginare le manovre offensive degli avversari. Adesso, però, il peggio sembra passato, e il difensore classe 1994 – che sarà out quest’oggi contro l’ Inter – dovrebbe tornare a pieno ritmo già dalla prossima partita, rientrando al centro della difesa di Antonio Conte. I problemi in difesa del Napoli: l’assenza di Rrahmani. Con Rrahmani in campo, in cui il Napoli ha mantenuto una certa solidità difensiva, ma senza di lui le cose sono peggiorate a dismisura. 🔗 Leggi su Spazionapoli.it

