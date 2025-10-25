Rovato finto broker incastrato dalla stessa Guardia di Finanza di cui fingeva di avere i documenti
Brescia, 25 ottobre 2025 – Usava finta documentazione con l’intestazione della Guardia di Finanza e, per uno scherzo del destino, è stata proprio la Guardia di Finanza a mettere fine alle sue attività illegali. Un uomo è indagato per truffa, falsità materiale e esercizio abusivo dell'attività di intermediazione finanziaria, per essersi spacciato per un esperto broker finanziario, promettendo rendimenti sicuri e mostrando documenti falsi delle Fiamme Gialle per convincere le vittime a versargli denaro. È quanto hanno scoperto i militari della Compagnia di Rovato, nell'ambito di un'indagine coordinata dalla Procura del capoluogo, che hanno eseguito una perquisizione nei confronti dell’uomo. 🔗 Leggi su Ilgiorno.it
