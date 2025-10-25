Rotella tremendo schianto in scooter contro un furgone | Mattia Martoni muore a 17 anni stava andando a trovare i nonni

ROTELLA - Tragedia Rotella, dove ha perso la vità un ragazzo di 17 anni per le conseguenze di un incidente stradale. Lo schianto mortale è avvenuto questa mattina a Rotella, dove,. 🔗 Leggi su Corriereadriatico.it

