Rotella tremendo schianto in scooter contro un furgone | Mattia Martoni muore a 17 anni stava andando a trovare i nonni
ROTELLA - Tragedia Rotella, dove ha perso la vità un ragazzo di 17 anni per le conseguenze di un incidente stradale. Lo schianto mortale è avvenuto questa mattina a Rotella, dove,. 🔗 Leggi su Corriereadriatico.it
Argomenti simili trattati di recente
Tremendo schianto in scooter contro un furgone: ragazzo di 17 anni muore sul colpo - Tragedia Rotella, dove ha perso la vità un ragazzo di 17 anni per le conseguenze di un incidente stradale. Lo riporta corriereadriatico.it
Rotella, tremendo schianto in scooter contro un furgone: ragazzo di 17 anni muore sul colpo - Tragedia Rotella, dove ha perso la vità un ragazzo di 17 anni per le conseguenze di un incidente stradale. corriereadriatico.it scrive
Incidente stradale a Rotella (Ascoli): morto un giovane di 17 anni - Il ragazzino era rimasto bloccato su una moto quando, all'interno della ruota da 8 pollici, si è rit ... Scrive msn.com