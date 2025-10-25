Rotella tremendo schianto in scooter contro un furgone | Mattia Martoni muore a 17 anni Andava a trovare i nonni ieri il gol con la sua squadra
ROTELLA - Tragedia Rotella, dove ha perso la vità un ragazzo di 17 anni per le conseguenze di un incidente stradale. Lo schianto mortale è avvenuto questa mattina a Rotella, dove,. 🔗 Leggi su Corriereadriatico.it
Argomenti simili trattati di recente
Rotella, tremendo schianto in scooter contro un furgone: Mattia Martoni muore a 17 anni, stava andando a trovare i nonni - facebook.com Vai su Facebook
Rotella, tremendo schianto in scooter contro un furgone: Mattia Martoni muore a 17 anni, stava andando a trovare i nonni - Tragedia Rotella, dove ha perso la vità un ragazzo di 17 anni per le conseguenze di un incidente stradale. msn.com scrive
Rotella, tremendo schianto in scooter contro un furgone: ragazzo di 17 anni muore sul colpo - Tragedia Rotella, dove ha perso la vità un ragazzo di 17 anni per le conseguenze di un incidente stradale. Come scrive corriereadriatico.it
Tragico schianto a Rotella, Mattia Martoni muore a 17 anni mentre va dai nonni - Inutili i tentativi di rianimazione da parte dei soccorritori della Potes di Offida ... Segnala lanuovariviera.it