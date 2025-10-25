Rotella tremendo schianto in scooter contro un furgone | Mattia Martoni muore a 17 anni Andava a trovare i nonni ieri il gol con la sua squadra

Corriereadriatico.it | 25 ott 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

ROTELLA - Tragedia Rotella, dove ha perso la vità un ragazzo di 17 anni per le conseguenze di un incidente stradale. Lo schianto mortale è avvenuto questa mattina a Rotella, dove,. 🔗 Leggi su Corriereadriatico.it

rotella tremendo schianto in scooter contro un furgone mattia martoni muore a 17 anni andava a trovare i nonni ieri il gol con la sua squadra

© Corriereadriatico.it - Rotella, tremendo schianto in scooter contro un furgone: Mattia Martoni muore a 17 anni. Andava a trovare i nonni, ieri il gol con la sua squadra

Argomenti simili trattati di recente

rotella tremendo schianto scooterRotella, tremendo schianto in scooter contro un furgone: Mattia Martoni muore a 17 anni, stava andando a trovare i nonni - Tragedia Rotella, dove ha perso la vità un ragazzo di 17 anni per le conseguenze di un incidente stradale. msn.com scrive

rotella tremendo schianto scooterRotella, tremendo schianto in scooter contro un furgone: ragazzo di 17 anni muore sul colpo - Tragedia Rotella, dove ha perso la vità un ragazzo di 17 anni per le conseguenze di un incidente stradale. Come scrive corriereadriatico.it

rotella tremendo schianto scooterTragico schianto a Rotella, Mattia Martoni muore a 17 anni mentre va dai nonni - Inutili i tentativi di rianimazione da parte dei soccorritori della Potes di Offida ... Segnala lanuovariviera.it

Cerca Video su questo argomento: Rotella Tremendo Schianto Scooter