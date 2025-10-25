Rosso | il corto horror WeShort Originals che capovolge una celebre fiaba è disponibile ora su Comingsoonit

Comingsoon.it | 25 ott 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Diretto da Lorenzo Puntoni, il cortometraggio Rosso è una fiaba rovesciata. Racconta di una strana figura che indossa una mantellina rossa e di un cacciatore che si ritrova ospite di una giovane donna nella sua casa nel bosco. 🔗 Leggi su Comingsoon.it

