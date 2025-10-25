Rossi-Marquez, esattamente dieci anni fa, il 25 ottobre 2015, il circuito di Sepang ospitò una delle gare più controverse e ricordate nella storia della MotoGP. Fu il giorno in cui il duello tra Valentino Rossi e Marc Marquez toccò l’apice, trasformandosi in uno scontro destinato a segnare un’epoca. Da quell’episodio nacque il “Sepang Clash”, che costò al “Dottore” la possibilità di vincere il decimo titolo mondiale, poi conquistato dal compagno di squadra Jorge Lorenzo. In occasione del decennale, la MotoGP ha pubblicato il documentario “Sepang Clash – 10 years on”, un racconto ricco di interviste, retroscena e audio inediti che riportano alla luce la tensione di quei giorni e la drammatica caduta alla curva 14, dove Marquez finì a terra e Rossi venne penalizzato con la partenza dall’ultima posizione a Valencia. 🔗 Leggi su Thesocialpost.it

© Thesocialpost.it - Rossi-Marquez, spunta il video inedito di Sepang 2015: “Volevo ammazzarlo, figlio di p…”