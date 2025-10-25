Romai vincitori della Festa del Cinema

19.10 Alla Festa del Cinema di Roma 2025 "Left-Handed Girl" di Shih-Ching Tsou ha vinto il premio come miglior film del concorso Progressive Cinema. "Cast di 40 Secondi", diretto da Vincenzo Alfieri e basato sulla tragica vicenda di Willy Monteiro, ha ricevuto il Premio Speciale della Giuria. Jasmine Trinca,per "Gli occhi degli altri" di Andrea De Sica, ha vinto il Premio come miglior attrice. Il premio per la migliore regia è andato a Wang Tong per il suo film "Wild Nights, Tamed Beasts". 🔗 Leggi su Servizitelevideo.rai.it