romagna tourism experience la riviera si mette in vetrina

Il turismo continua ad essere al centro degli eventi in riviera. Tra riflessioni e bilanci della stagione estiva 2025 e proiezioni sul futuro, la Romagna si prepara ad accogliere i protagonisti del turismo nazionale con un evento esclusivo pensato per valorizzare il territorio nella sua dimensione più autentica e coinvolgente. Ieri ha aperto Romagna Tourism Experience, un format esperienziale che riunisce 24 buyer provenienti da diverse regioni del centro e del nord Italia, selezionati tra tour operator, agenzie di viaggio, Cral e organizzatori di eventi. L’iniziativa si concluderà domani e l’obiettivo è favorire nuovi rapporti commerciali e far conoscere da vicino l’ospitalità e la forza attrattiva della Romagna. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

