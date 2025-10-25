Un drammatico incidente ha scosso la capitale nella serata di venerdì. Un uomo di 69 anni, identificato come Hibino Morimasa, turista giapponese, ha perso la vita dopo essere precipitato dal muro perimetrale che circonda il Pantheon. L’uomo sarebbe caduto nel fossato che delimita il monumento da un’altezza di circa sette metri, morendo sul colpo. L’allarme è scattato poco dopo le 22, quando alcuni passanti hanno notato il corpo privo di sensi. Indagini in corso per chiarire la dinamica. Sul luogo della tragedia sono intervenuti in pochi minuti i vigili del fuoco, che per raggiungere la vittima hanno dovuto forzare il cancello d’accesso esterno al sito archeologico. 🔗 Leggi su Thesocialpost.it

© Thesocialpost.it - Roma. Visita al Pantheon si trasforma in tragedia: la morte in pochi secondi