Roma uomo gambizzato al Quarticciolo | indagini in corso
Roma, 25 ottobre 2025 – Paura nella zona del Quarticciolo, dove un uomo di origine egiziana è stato ferito a colpi di pistola alla gamba nella serata del 22 ottobre. L’uomo si è presentato al Policlinico Casilino con una ferita da arma da fuoco al ginocchio, riferendo di essere stato aggredito da tre persone, due delle quali con il volto coperto da un passamontagna. Secondo quanto ricostruito dagli investigatori, la vittima sarebbe stata avvicinata in via Palmiro Togliatti e, dopo una breve discussione, uno degli aggressori avrebbe estratto un’arma e sparato un colpo, colpendolo a una gamba. Dopo la segnalazione del personale sanitario al numero di emergenza 112, sul posto sono intervenuti gli agenti della Polizia di Stato, che hanno avviato le indagini per ricostruire la dinamica dell’agguato e individuare i responsabili. 🔗 Leggi su Romadailynews.it
