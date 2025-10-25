Roma turista precipita dal parapetto del Pantheon e muore

Romatoday.it | 25 ott 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Un turista giapponese è morto a Roma. È precipitato dal parapetto del muro perimetrale del Pantheon. Un volo di circa 7 metri. La tragedia si è consumata alle 21:50 circa di venerdì 24 ottobre. Inutili i soccorsi. Sul posto i medici del 118, la polizia locale e i vigili del fuoco. I pompieri. 🔗 Leggi su Romatoday.it

