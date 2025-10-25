Roma turista precipita dal parapetto del Pantheon e muore

Un turista giapponese è morto a Roma. È precipitato dal parapetto del muro perimetrale del Pantheon. Un volo di circa 7 metri. La tragedia si è consumata alle 21:50 circa di venerdì 24 ottobre. Inutili i soccorsi. Sul posto i medici del 118, la polizia locale e i vigili del fuoco. I pompieri. 🔗 Leggi su Romatoday.it

News recenti che potrebbero piacerti

Marcus Thuram fa il turista a Roma: incantato dalle meraviglie nella Basilica di San Pietro - facebook.com Vai su Facebook

“Ti faccio una foto con il Colosseo?”: turista palpeggiata in centro storico https://roma.repubblica.it/cronaca/2025/10/05/news/turista_palpeggiata_colosseo-424892401/?rss&ref=twhl… - X Vai su X

Getta l’immondizia nel Tevere lanciandola dal parapetto, denunciato: è un pendolare che vive fuori Roma - Ora la polizia locale di Roma Capitale ha intercettato e denunciato l’uomo. Come scrive fanpage.it