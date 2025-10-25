Roma turista perde l’equilibrio e cade nel fossato del Pantheon | fatale il volo di 7 metri

Ildifforme.it | 25 ott 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

La vittima è un 70enne giapponese. Si indaga per comprendere le cause che potrebbero aver portato alla caduta. Non si esclude alcuna pista. 🔗 Leggi su Ildifforme.it

© Ildifforme.it - Roma, turista perde l’equilibrio e cade nel fossato del Pantheon: fatale il volo di 7 metri

