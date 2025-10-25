Roma | turista muore cadendo del muro del Pantheon

Firenzepost.it | 25 ott 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Un turista giapponese di 69 anni è morto, a Roma, dopo essere caduto dal muro perimetrale del Pantheon. L'uomo, Morimasa Hibino, è precipitato nel fossato da un'altezza di circa 7 metri L'articolo proviene da Firenze Post. 🔗 Leggi su Firenzepost.it

