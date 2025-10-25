Un turista giapponese di 69 anni, Hibino Morimasa, è morto dopo essere caduto dal muro che circonda il Pantheon venerdì sera. Il muretto che delimita il fossato, che ha una profondità di 7 metri, è usato spesso dai turisti e dai cittadini romani come sedile dopo le visite al mausoleo. L’uomo si trovava in vacanza con la figlia. È stata lei a dare l’allarme. Turista giapponese precipita dal muro del Pantheon e muore. Per recuperare il corpo dell’anziano, i vigli del fuoco hanno dovuto forzare il cancello d’entrata del monumento. Ancora poco chiare le cause della caduta: secondo alcune ricostruzioni, l’uomo potrebbe aver avuto un malore, altre ipotizzano che si sia sporto troppo per fare un selfie. 🔗 Leggi su Secoloditalia.it

© Secoloditalia.it - Roma, turista giapponese precipita dal muro del Pantheon e muore: disposta l’autopsia