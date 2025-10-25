Roma turista giapponese cade dal muro del Pantheon | muore dopo un volo di 7 metri

Tragedia nel centro storico di Roma, dove un turista giapponese di 70 anni è morto nella serata di venerdì 24 ottobre dopo una caduta di circa sette metri dal muro perimetrale del Pantheon. L’allarme è scattato intorno alle 21:50, quando la sala operativa dei Vigili del Fuoco ha ricevuto la segnalazione e ha inviato una squadra sul posto, in via della Palombella, nel cuore della Capitale. Inutili i soccorsi: constatato il decesso sul posto. Il personale dei Vigili del Fuoco, insieme ai sanitari del 118, ha forzato il cancello d’ingresso dell’area esterna del Pantheon per raggiungere l’uomo e tentare di soccorrerlo. 🔗 Leggi su Lapresse.it

