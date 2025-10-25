Roma turista giapponese 70enne precipita dal muro del Pantheon e muore

Xml2.corriere.it | 25 ott 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

L'uomo è caduto da un'altezza di sette metri. I vigili del fuoco sono intervenuti, insieme con i sanitari del 118, forzando il cancello d'ingresso del monumento. 🔗 Leggi su Xml2.corriere.it

roma turista giapponese 70enne precipita dal muro del pantheon e muore

© Xml2.corriere.it - Roma, turista giapponese 70enne precipita dal muro del Pantheon e muore

Altri contenuti sullo stesso argomento

roma turista giapponese 70enneRoma, turista giapponese cade dal muro del Pantheon: muore dopo un volo di 7 metri - Tragedia nel centro storico di Roma, dove un turista giapponese di 70 anni è morto nella serata di venerdì 24 ottobre dopo una caduta di circa sette metri dal ... Secondo msn.com

Roma, turista giapponese precipita dal muro di cinta del Pantheon e muore - I vigili del fuoco sono intervenuti, insieme con i sanitari del 118, forzando il cancello d'ingresso del monumento ... Scrive roma.corriere.it

roma turista giapponese 70enneTurista giapponese muore cadendo dal muro del Pantheon - L’uomo di circa 70 anni è precipitato in serata in Via della Palombella; sul posto vigili del fuoco e medici del 118, ancora da chiarire le cause dell’incidente ... Segnala rainews.it

Cerca Video su questo argomento: Roma Turista Giapponese 70enne