Roma turista giapponese 69enne precipita dal muro del Pantheon e muore

L'uomo è caduto da un'altezza di sette metri. I vigili del fuoco sono intervenuti, insieme con i sanitari del 118, forzando il cancello d'ingresso del monumento. 🔗 Leggi su Xml2.corriere.it

roma turista giapponese 69enne precipita dal muro del pantheon e muore

© Xml2.corriere.it - Roma, turista giapponese 69enne precipita dal muro del Pantheon e muore

