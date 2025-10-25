Roma turista giapponese 69enne precipita dal muro del Pantheon e muore

L'uomo è caduto da un'altezza di sette metri. I vigili del fuoco sono intervenuti, insieme con i sanitari del 118, forzando il cancello d'ingresso del monumento. 🔗 Leggi su Xml2.corriere.it © Xml2.corriere.it - Roma, turista giapponese 69enne precipita dal muro del Pantheon e muore

