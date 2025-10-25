Roma tragico incidente stradale su via Cristoforo Colombo | muore una ragazza due feriti gravi

L’incidente è avvenuto intorno alle 22 all’altezza di piazza dei Navigatori. Coinvolte due auto: una giovane è deceduta in ospedale, gli altri due ragazzi sono in condizioni critiche. 🔗 Leggi su Affaritaliani.it © Affaritaliani.it - Roma, tragico incidente stradale su via Cristoforo Colombo: muore una ragazza, due feriti gravi

