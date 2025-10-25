Roma tragico incidente stradale su via Cristoforo Colombo | muore una ragazza due feriti gravi

Affaritaliani.it | 25 ott 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

L’incidente è avvenuto intorno alle 22 all’altezza di piazza dei Navigatori. Coinvolte due auto: una giovane è deceduta in ospedale, gli altri due ragazzi sono in condizioni critiche. 🔗 Leggi su Affaritaliani.it

