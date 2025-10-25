Roma terribile incidente | muore una ragazza 20enne gravi 2 giovani Ipotesi | gara di velocità
Roma, 25 ottobre 2025 - Terribile schianto ieri sera intorno alle 22 a Roma, morta un ragazza 20enne, in gravi condizioni altri due giovani. Gli investigatori sospettano che la causa dell’incidente sia stata una gara illegale tra le auto. Lo scontro è avvenuto su via Cristoforo Colombo, altezza piazza dei Navigatori. Coinvolte due vetture con a bordo quattro giovani di età compresa tra i 20 e i 22 anni. I Vigili del fuoco intervenuti hanno estratto dalle lamiere di un'auto un giovane, e due ragazze dall'altro mezzo distrutto. Una delle due giovani è stata trasportata in codice rosso in ospedale, ma è morta per le ferite riportate. 🔗 Leggi su Quotidiano.net
