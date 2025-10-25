Roma terribile incidente in piazza dei Navigatori | morta una giovane tre feriti gravi
Un grave incidente stradale ha coinvolto due auto nella serata di venerdì 24 ottobre in piazza dei Navigatori, nel quartiere Ostiense di Roma, nei pressi della via Cristoforo Colombo. La sala operativa del comando dei vigili del fuoco di Roma ha inviato intorno alle 22 le squadre Eur 11A e Ostiense 7A per estrarre i giovani coinvolti dalle vetture. Tutti sono stati trasportati in ospedale in codice rosso dai sanitari del 118. Giovane donna perde la vita, altri feriti gravi. Una delle giovani ragazze coinvolte, di 20 anni, è morta in ospedale a causa delle gravi ferite riportate nello scontro. Altri tre giovani, fra i 20 e i 22 anni, sono rimasti feriti in modo grave, e le loro condizioni restano critiche. 🔗 Leggi su Lapresse.it
