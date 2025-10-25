Roma sirene nella notte per salvare la piccola Alice | la corsa disperata dei due agenti-eroi

Una notte di paura, speranza e straordinario coraggio quella vissuta a Roma, dove due agenti della polizia di stato, Jacopo e Gaia, in servizio presso il commissariato di Sant'Ippolito, sono stati protagonisti di un intervento che ha letteralmente salvato una vita: quella della piccola Alice, una bimba di appena 14 mesi, colta da una grave crisi respiratoria. Lungo via Tiburtina, nel cuore della notte,. 🔗 Leggi su Feedpress.me © Feedpress.me - Roma, sirene nella notte per salvare la piccola Alice: la corsa disperata dei due agenti-eroi

News recenti che potrebbero piacerti

Sirene inglesi per Zirkzee: la Roma resta alla finestra https://www.romanews.eu/sirene-inglesi-per-zirkzee-la-roma-resta-alla-finestra/ #ASRoma #RomanewsEU - facebook.com Vai su Facebook

Sirene inglesi per Zirkzee: la Roma resta alla finestra https://romanews.eu/sirene-inglesi-per-zirkzee-la-roma-resta-alla-finestra/… #ASRoma #RomanewsEU - X Vai su X

Roma, sirene nella notte per salvare la piccola Alice: la corsa disperata dei due agenti-eroi - Una corsa nella notte, due agenti in divisa, una bimba di 14 mesi in pericolo: a Roma un intervento che ha fatto la differenza. Segnala msn.com

Roma – Notte di paura e speranza: due agenti salvano la vita della piccola Alice - Due agenti della Polizia di Stato, Jacopo e Gaia, hanno compiuto un piccolo ma indispensabile miracolo Roma – Una notte di terrore si è trasformata in una s ... Da etrurianews.it

A Roma la Polizia salva la vita alla piccola Alice di appena 14 mesi - Una notte di paura, speranza e straordinario coraggio quella vissuta a Roma, dove due agenti della Polizia di Stato, Jacopo e Gaia, in servizio presso il Commissariato di P. Segnala msn.com