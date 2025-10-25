Roma scontro mortale sulla Colombo | muore una ragazza di 20 anni tre i feriti gravi

Roma, 25 ottobre 2025 – Tragedia nella tarda serata di ieri a Roma, dove una ragazza di 20 anni ha perso la vita e altre tre persone sono rimaste gravemente ferite in un incidente stradale avvenuto in via Cristoforo Colombo, all’altezza di piazza dei Navigatori, in zona Garbatella. Erano circa le 22 quando due auto, una Bmw e una Mini, per cause ancora da accertare, si sono scontrate violentemente. L’impatto è stato devastante: entrambe le vetture sono rimaste gravemente danneggiate e i quattro giovani a bordo, tutti di età compresa tra i 20 e i 22 anni, sono rimasti intrappolati tra le lamiere. 🔗 Leggi su Romadailynews.it © Romadailynews.it - Roma, scontro mortale sulla Colombo: muore una ragazza di 20 anni, tre i feriti gravi

