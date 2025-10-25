Roma scontro fra auto in via Cristoforo Colombo | morta una ragazza Tra le ipotesi una gara di velocità
Una ragazza di 20 anni è morta in seguito a un incidente mortale nella tarda serata di ieri, venerdì 24 ottobre, a Roma. L’incidente è avvenuto in via Cristoforo Colombo, all’altezza di piazza dei Navigatori, a pochi metri dalla sede della Regione Lazio. Coinvolte due automobili — una Mini e una Bmw — su cui viaggiavano quattro giovani, tutti di età compresa tra i 20 e i 22 anni. I giovani sono stati estratti dalle lamiere dai vigili del fuoco e trasportati d’urgenza in ospedale, dove la 20enne è poi morta a causa delle gravi ferite riportate. L’ipotesi della gara di velocità. La polizia locale del X Gruppo Mare indaga sull’accaduto. 🔗 Leggi su Open.online
