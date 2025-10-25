Roma | Ruotolo ' aggressione a Sahebi non va minimizzata né ignorata'

Roma, 25 ott. (Adnkronos) - "Esprimiamo piena solidarietà al giornalista Alessandro Sahebi, aggredito a Roma solo per aver indossato una felpa con la scritta Azione antifascista. Il nostro abbraccio va anche alla moglie Francesca e al figlioletto di sei mesi. È gravissimo che nel nostro Paese, nel 2025, un giornalista e la sua famiglia possano essere vittime di violenza fascista". Così Sandro Ruotolo, responsabile Informazione nella segreteria nazionale del Partito democratico. "Questi episodi -sottolinea- non possono essere minimizzati né ignorati: l'aggressione a Sahebi è un'aggressione ai valori antifascisti sanciti dalla nostra Costituzione. 🔗 Leggi su Iltempo.it © Iltempo.it - Roma: Ruotolo, 'aggressione a Sahebi non va minimizzata né ignorata'

