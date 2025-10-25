Roma rissa vicino a un bar a Don Bosco | sospesa la licenza per 30 giorni
Roma, 25 ottobre 2025 – Chiusura temporanea per un bar di via Flavio Stilicone, nel quartiere Don Bosco, dove nei giorni scorsi si è verificata una violenta rissa in strada. Il questore di Roma ha disposto la sospensione della licenza per 30 giorni, in base all’articolo 100 del Testo unico delle leggi di pubblica sicurezza (Tulps). Il provvedimento, eseguito ieri dai Carabinieri della stazione di Roma Cinecittà, è scaturito a seguito di un’attività info-investigativa condotta dalla Compagnia Roma Casilina dopo gli scontri avvenuti la notte del 17 ottobre. Intorno alle 23:30, un gruppo di persone, di origine sudamericana e bengalese, si era affrontato violentemente nei pressi del locale, utilizzando bastoni e oggetti contundenti. 🔗 Leggi su Romadailynews.it
Dai un’occhiata anche a questi contenuti
Rissa all'alba nel noto fastfood di Roma nei pressi del centro cittadino: 20 persone si sono affrontate all'interno del locale. Feriti un 33enne e una guardia di sicurezza https://cstu.io/70bb91 #cronaca #notizie #cronacaitaliana #ilgiornale - facebook.com Vai su Facebook
Maxi rissa al Tuscolano tra latinos e bengalesi: bastonate e lancio di oggetti contro un minimarket https://roma.repubblica.it/cronaca/2025/10/18/news/tuscolano_rissa_latinos_bengalesi_don_bosco_flavio_stilicone-424921170/?rss&ref=twhl… - X Vai su X
Maxi rissa tra "latinos" e bengalesi, bar chiuso per 30 giorni - È arrivato il primo provvedimento dopo la maxi rissa tra “latinos” e bengalesi in via Flavio Stilicone. Come scrive romatoday.it
Termini, maxi rissa in strada a colpi di sedie: 4 arresti - Dopo una segnalazione giunta al 112, i carabinieri sono intervenuti in vi ... Si legge su romatoday.it
Roma – Violenta rissa di oltre 20 minuti a Termini, arrestati quattro stranieri - Scena da incubo per i passanti, nei pressi di Piazza dei Cinquecento, dove i quattro continuavano a picchiarsi selvaggiamente a vicenda anche lanciandosi sedie ... Come scrive etrurianews.it