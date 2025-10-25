Roma rissa vicino a un bar a Don Bosco | sospesa la licenza per 30 giorni

Roma, 25 ottobre 2025 – Chiusura temporanea per un bar di via Flavio Stilicone, nel quartiere Don Bosco, dove nei giorni scorsi si è verificata una violenta rissa in strada. Il questore di Roma ha disposto la sospensione della licenza per 30 giorni, in base all’articolo 100 del Testo unico delle leggi di pubblica sicurezza (Tulps). Il provvedimento, eseguito ieri dai Carabinieri della stazione di Roma Cinecittà, è scaturito a seguito di un’attività info-investigativa condotta dalla Compagnia Roma Casilina dopo gli scontri avvenuti la notte del 17 ottobre. Intorno alle 23:30, un gruppo di persone, di origine sudamericana e bengalese, si era affrontato violentemente nei pressi del locale, utilizzando bastoni e oggetti contundenti. 🔗 Leggi su Romadailynews.it

