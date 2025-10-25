Roma Primavera-Torino le formazioni ufficiali | Romano torna dal 1?
La Roma Primavera è pronta a tornare in campo. Alle 15:00, al Tre Fontane, i ragazzi di Federico Guidi affronteranno il Torino di Francesco Baldini nella nona giornata del Campionato Primavera 1. Tra le novità più attese c’è il rientro di Alessandro Romano, che torna titolare dopo l’affaticamento muscolare che lo aveva costretto a saltare l’ultima gara vinta per 3-0 contro il Cagliari. Un recupero importante per i baby giallorossi, decisi a proseguire la loro corsa nelle zone alte della classifica. Roma Primavera-Torino, le formazioni ufficiali. ROMA (3-4-2-1): De Marzi; Mirra, Seck, Terlizzi; Marchetti, Romano, Bah, Lulli; Di Nunzio, Della Rocca; Arena. 🔗 Leggi su Sololaroma.it
