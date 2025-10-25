Roma Primavera-Torino 2-0 Della Rocca protagonista | Guidi in testa alla classifica
Quarta vittoria consecutiva per la Roma Primavera, che lancia un segnale importante a tutto il campionato dopo un inizio non semplice. La formazione di Guidi supera 2-0 il Torino e sale in testa alla classifica in attesa delle gare di Genoa, Fiorentina ed Atalanta, con queste due che si affronteranno in uno scontro diretto. Il successo dei giallorossi porta la firma di Della Rocca, che prima propizia l’autogol del vantaggio e poi nella ripresa sigla anche il raddoppio che regala i tre punti. Guidi: “Segnali di crescita, ci sono ancora ampi margini di miglioramento”. Al termine della sfida, Guidi ha così parlato ai canali ufficiali del club giallorosso: “La soddisfazione nasce dal fatto che la prestazione è stata fatto al cospetto di una grandissima squadra, quindi siamo tutti contenti. 🔗 Leggi su Sololaroma.it
