Roma piange Beatrice la 20enne travolta sulla Colombo vittima di una gara clandestina?

p> ROMA. Sul tratto della Cristoforo Colombo dove venerdì notte è avvenuto l’incidente, oggi restano solo frammenti della corteccia del pino contro cui si è schiantata la Mini Cooper su cui viaggiava Beatrice Bellucci, ventenne studentessa di Giurisprudenza. Attorno, il traffico scorre come in un sabato qualsiasi, ma la tragedia ha lasciato un segno profondo nella comunità romana. Beatrice. 🔗 Leggi su Feedpress.me

