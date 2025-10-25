Roma oggi la manifestazione della Cgil | interverrà anche Ranucci
Oggi, sabato 25 ottobre, la Cgil scende in piazza a Roma per una manifestazione ribattezzata "Democrazia al lavoro". L'iniziativa è stata proclamata per chiedere l'aumento di salari e pensioni, maggiori investimenti nella sanità e nella scuola, una vera riforma fiscale, e per dire "no" alla precarietà e al riarmo. 🔗 Leggi su Tg24.sky.it
Festa del Cinema di Roma Ultimi film. Oggi è la giornata di #LucBesson che presenta il suo film "Dracula-l'amore perduto".
Re Carlo e la regina Camilla a Roma, oggi l'incontro con Papa Leone XIV
Manifestazione a Roma, gli orari e il percorso del corteo di sabato 25 ottobre 2025: strade chiuse e bus deviati - Appuntamento alle ore 14 a piazza della Repubblica con arrivo previsto alle ore 18 a piazza di Porta San Giovanni
"Democrazia al lavoro", anche la Cgil Trapani alla manifestazione di Roma - La Cgil Trapani sarà presente oggi a Roma alla manifestazione nazionale "Democrazia al lavoro", indetta dal sindacato.