Roma muore una 20enne | forse gara auto
9.35 Incidente mortale sulla via Cristoforo Colombo, a Roma: coinvolte due auto su cui viaggiavano 4 giovani, tra i 20 e i 22 anni.Una ragazza di 20 anni è morta. Feriti gli altri 3, ricoverati in codice rosso. E' accaduto in tarda serata. L'ipotesi è che le due auto stessero facendo una gara di velocità sul lungo rettilineo. Dai primi accertamenti, la macchina su cui viaggiavano due ragazzi procedeva ad alta velocità e ha urtato l'altra, con a bordo la vittima e una sua amica alla guida, finita poi contro un albero sullo spartitraffico. 🔗 Leggi su Servizitelevideo.rai.it
Approfondisci con queste news
Incidente a Roma Travolto da conducente del camion, 83enne muore in ospedale - facebook.com Vai su Facebook
Muore in un incendio a Roma. La truffa della mail Atac. ASCOLTA il podcast di oggi 22 ottobre https://ift.tt/htHJBGf - X Vai su X
Scontro tra auto a Roma, muore una 20enne. L'ipotesi della gara di velocità - I giovani sono stati estratti dalle lamiere dai vigili del fuoco e trasportati d'urgenza in ospedale, dove ... Si legge su ansa.it
Incidente a Roma, morta 20enne. Tra le ipotesi c'è una gara tra auto - La dinamica dei fatti non è ancora chiara: sembra che un'auto su cui viaggiavano due ragazzi abbia urtato un'altra vettura- Segnala tg24.sky.it
Roma, tragedia sulla Colombo: 20enne muore in sospetta “gara tra auto” - Potrebbe essere stata una gara tra auto la causa dell’incidente stradale avvenuto ieri sera su via Cristoforo Colombo, costato la vita a una ragazza di 20 anni. Lo riporta msn.com