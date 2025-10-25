Roma muore una 20enne | forse gara auto

9.35 Incidente mortale sulla via Cristoforo Colombo, a Roma: coinvolte due auto su cui viaggiavano 4 giovani, tra i 20 e i 22 anni.Una ragazza di 20 anni è morta. Feriti gli altri 3, ricoverati in codice rosso. E' accaduto in tarda serata. L'ipotesi è che le due auto stessero facendo una gara di velocità sul lungo rettilineo. Dai primi accertamenti, la macchina su cui viaggiavano due ragazzi procedeva ad alta velocità e ha urtato l'altra, con a bordo la vittima e una sua amica alla guida, finita poi contro un albero sullo spartitraffico. 🔗 Leggi su Servizitelevideo.rai.it