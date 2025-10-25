Roma morto turista giapponese 70enne dopo caduta di 7 metri da muro perimetrale Pantheon inquirenti | Probabile malore improvviso - VIDEO

Morimasa Hibino, 69 anni, è caduto dal muro perimetrale del Pantheon da circa sette metri. Inutili i soccorsi. Indagini in corso sulle cause dell’incidente Risveglio amaro per Roma. Un turista giapponese di 70 anni, Morimasa Hibino, è morto dopo essere precipitato per 7 metri dal muro perimet. 🔗 Leggi su Ilgiornaleditalia.it © Ilgiornaleditalia.it - Roma, morto turista giapponese 70enne dopo caduta di 7 metri da muro perimetrale Pantheon, inquirenti: "Probabile malore improvviso" - VIDEO

