Roma l' arrotina Eleonora si racconta

Un richiamo antico che dura da oltre cento anni: quello dell'arrotino, che Eleonora tramanda e rinnova con la sua bottega storica nel cuore di Roma. Una delle ultime a resistere nella Capitale. "Ho guardato tanto mio zio che lavorava, mi mettevo dietro di lui", racconta. Prima donna arrotina, ultima di tre generazioni, la storia del suo mestiere è quella della sua famiglia, dell'antica coltelleria Zoppo. Un'attività che inizia con l'unità d'Italia e diventa bottega dal 1921. 🔗 Leggi su Tgcom24.mediaset.it © Tgcom24.mediaset.it - Roma, l'arrotina Eleonora si racconta

Approfondisci con queste news

La prima corte d'Assise di Roma, accogliendo una richiesta sollevata dalle difese degli imputati egiziani, ha accolto una questione di costituzionalità nell'ambito del processo Regeni inviando gli atti alla Consulta. Il nodo è relativo al diritto di difesa e alla nomin - facebook.com Vai su Facebook

Intervista a Eleonora Zoppo, la giovane arrotina di Roma: "Ho rubato con gli occhi i segreti di mio nonno" - Lo conosciamo praticamente tutti questo ritornello, che oggi e solo in alcuni quartieri si fa a bordo di un’apetta, una volta era ... Riporta iltempo.it

Roma, neonato muore al Policlinico Umberto I 5 giorni dopo la nascita, aperta indagine. La mamma Eleonora Minotti: «Non sono riuscita a proteggerti» - Il piccolo Francesco Roma è deceduto tra venerdì e sabato al Policlinico Umberto I di Roma, dove era ... Secondo ilmessaggero.it

Roma, neonato muore al Policlinico Umberto I 5 giorni dopo la nascita, aperta indagine. La mamma Eleonora Minotti: «Non sono riuscita a proteggerti» - I genitori hanno presentato querela ai carabinieri di Frosinone chiedendo il sequestro delle cartelle cliniche degli ospedali di Sora e Roma, oltre all'autopsia sul corpicino. Riporta ilmattino.it