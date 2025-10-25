Roma l' arrotina Eleonora si racconta

Tgcom24.mediaset.it | 25 ott 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Un richiamo antico che dura da oltre cento anni: quello dell'arrotino, che Eleonora tramanda e rinnova con la sua bottega storica nel cuore di Roma. Una delle ultime a resistere nella Capitale. "Ho guardato tanto mio zio che lavorava, mi mettevo dietro di lui", racconta. Prima donna arrotina, ultima di tre generazioni, la storia del suo mestiere è quella della sua famiglia, dell'antica coltelleria Zoppo. Un'attività che inizia con l'unità d'Italia e diventa bottega dal 1921. 🔗 Leggi su Tgcom24.mediaset.it

roma l arrotina eleonora si racconta

© Tgcom24.mediaset.it - Roma, l'arrotina Eleonora si racconta

Approfondisci con queste news

roma arrotina eleonora raccontaIntervista a Eleonora Zoppo, la giovane arrotina di Roma: "Ho rubato con gli occhi i segreti di mio nonno" - Lo conosciamo praticamente tutti questo ritornello, che oggi e solo in alcuni quartieri si fa a bordo di un’apetta, una volta era ... Riporta iltempo.it

Roma, neonato muore al Policlinico Umberto I 5 giorni dopo la nascita, aperta indagine. La mamma Eleonora Minotti: «Non sono riuscita a proteggerti» - Il piccolo Francesco Roma è deceduto tra venerdì e sabato al Policlinico Umberto I di Roma, dove era ... Secondo ilmessaggero.it

Roma, neonato muore al Policlinico Umberto I 5 giorni dopo la nascita, aperta indagine. La mamma Eleonora Minotti: «Non sono riuscita a proteggerti» - I genitori hanno presentato querela ai carabinieri di Frosinone chiedendo il sequestro delle cartelle cliniche degli ospedali di Sora e Roma, oltre all'autopsia sul corpicino. Riporta ilmattino.it

Cerca Video su questo argomento: Roma Arrotina Eleonora Racconta