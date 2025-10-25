Roma la Cgil in piazza per Democrazia al lavoro | tra gli interventi anche Ranucci

ABBONATI A DAYITALIANEWS Il corteo e gli interventi. Oggi, sabato 25 ottobre 2025, Roma ospita una grande manifestazione nazionale promossa dalla Cgil dal titolo “Democrazia al lavoro”. Il corteo partirà alle 13,30 da piazza della Repubblica per raggiungere piazza San Giovanni, dove dalle 15 inizieranno gli interventi dal palco. Tra i protagonisti della giornata ci saranno Sigfrido Ranucci, il giornalista recentemente vittima di un attentato, Luc Triangle, segretario generale della Confederazione sindacale internazionale (Ituc), e Maurizio Landini, segretario generale della Cgil, che chiuderà la manifestazione intorno alle 17. 🔗 Leggi su Dayitalianews.com

