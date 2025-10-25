Roma la Cgil in piazza per Democrazia al lavoro | tra gli interventi anche Ranucci
ABBONATI A DAYITALIANEWS Il corteo e gli interventi. Oggi, sabato 25 ottobre 2025, Roma ospita una grande manifestazione nazionale promossa dalla Cgil dal titolo “Democrazia al lavoro”. Il corteo partirà alle 13,30 da piazza della Repubblica per raggiungere piazza San Giovanni, dove dalle 15 inizieranno gli interventi dal palco. Tra i protagonisti della giornata ci saranno Sigfrido Ranucci, il giornalista recentemente vittima di un attentato, Luc Triangle, segretario generale della Confederazione sindacale internazionale (Ituc), e Maurizio Landini, segretario generale della Cgil, che chiuderà la manifestazione intorno alle 17. 🔗 Leggi su Dayitalianews.com
Altre letture consigliate
Occhi puntati sul 25 ottobre. La macchina organizzativa della Cgil sul territorio è in moto per portare tutti a Roma domani - facebook.com Vai su Facebook
“Questa giornata rende onore al nostro Paese”. È il giorno dello sciopero generale in difesa di Flotilla per Gaza. Già dalle prime ore della mattinata cortei e manifestazioni stanno mobilitando l’Italia. Le piazze sono piene: Roma, Milano, Torino, Bari, Venezia, F - X Vai su X
Roma, oggi la manifestazione della Cgil: interverrà anche Ranucci - Oggi, sabato 25 ottobre, la Cgil scende in piazza a Roma per una manifestazione ribattezzata "Democrazia al lavoro". Lo riporta tg24.sky.it
"Democrazia al lavoro", anche la Cgil Trapani alla manifestazione di Roma - La Cgil Trapani sarà presente oggi a Roma alla manifestazione nazionale “Democrazia al lavoro”, indetta dal sindacato. Da tp24.it
Cgil, domani manifestazione a Roma, 'Democrazia al lavoro' - Sabato prossimo, 25 ottobre, si terrà a Roma la manifestazione nazionale promossa dalla Cgil, dal titolo "Democrazia al lavoro". Secondo ansa.it